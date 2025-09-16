BIST 11.120
Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketinden cumartesi kararı

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketi, cumartesi günleri hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebi karşılamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere harekete geçen Emlak Katılım, çalışma takviminde değişikliğe gitti.

Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

