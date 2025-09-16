BIST 11.113
Tosyalı Holding'den 'holding medyaya yatırım yapacak' iddiasıyla ilgili açıklama

Tosyalı Holding, bazı basın yayın organlarında yer alan 'holdingin medya alanına yatırım yapacağına' ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, 'Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında, hiçbir temasımız ve girişimimiz olmamasına rağmen, şirketimiz Tosyalı Holding'in medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde iddialara ve yorumlara yer verilmesi sebebiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk.' ifadeleri kullanıldı.

Holdingin, 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürdüğü, tamamen sanayicilikle büyüyen, ileri teknolojilere dayalı üretime odaklanarak ilerleyen topluluk olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'3 kıtada sayıları 50'yi aşkın tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanımızla yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitemizle sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı demir çelik üreticilerinden biriyiz. 2024'te dünya sıralamasında 46'ncılığa yükselirken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 3. büyük çelik üreticisi konumuna ulaşarak ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük.

Bununla birlikte Tosyalı Holding olarak demir-çelik sektörü dışında ülkemiz için katma değer yaratacak stratejik sanayi ve teknoloji odaklı sektörleri her zaman radarımızda tutsak da medya bu sektörler arasında yer almamaktadır. Tosyalı Holding'in sanayici kimliğiyle faaliyetlerine devam edeceğini, medya alanına yatırım yapmak gibi bir planının kesinlikle bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.'

