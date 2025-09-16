Uzmanlar uyarıyor! Bu ikisini asla tüketmeyin...

Çoğumuz balık yediğimizde yanında mutlaka salatalık tüketiriz ancak uzmanlar uyardı. Balık ve salatalık ikilisi aslında sindirimi zorlaştırıyormuş. Peki ama neden?

Beslenme alışkanlıklarımızda çoğu zaman tek başına faydalı olan gıdaları yanlış kombinasyonlarla tüketebiliyoruz. Özellikle balık ve salatalık ikilisi, halk arasında en çok tartışılan yiyecek eşleşmelerinden biri. Peki, bu iki masum yiyecek neden birlikte önerilmiyor? İşte uzmanların dikkat çektiği noktalar…

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ZORLAYABİLİR

Balık, yüksek protein içeriğiyle mide tarafından uzun sürede sindirilir. Salatalık ise bol lif ve su barındırdığı için çok hızlı sindirilir. Bu iki zıt özellik bir araya geldiğinde midede dengesizlik oluşabilir. Sonuç olarak şişkinlik, ağırlık hissi ve hazımsızlık yaşanma ihtimali artar.

GELENEKSEL BESLENMEDE UYARILAN KOMBİNASYON

Ayurvedik beslenme başta olmak üzere birçok geleneksel tıp yaklaşımında, farklı sindirim enerjilerine sahip gıdaların aynı öğünde tüketilmemesi öneriliyor. Balık “ağır” kabul edilirken, salatalık “soğuk ve hafif” sınıfında yer alıyor. Bu uyumsuzluk, mide mukozasında tahrişe yol açabileceği için dikkat çekiyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLER

Bilimsel çalışmalar kesin bir yasak ortaya koymasa da, hassas mide ve bağırsak yapısına sahip kişilerde bu kombinasyonun rahatsızlık yaratma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle gastrit, reflü veya irritabl bağırsak sendromu olan bireyler, balıkla çiğ salatalığı aynı öğünde tüketmemeye özen göstermeli.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN SEBZELER TÜKETİLMELİ

Uzmanlar, balığın yanında sindirimi kolaylaştıracak pişmiş sebzelerin tercih edilmesini öneriyor. Salatalık gibi çiğ ve sulu sebzeler ise ara öğünlerde ya da ana yemekten farklı bir zamanda tüketildiğinde daha faydalı oluyor.