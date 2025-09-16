Erdoğan'dan İslam dünyasına Netanyahu mesajı: Hitler'in akıbetini yaşayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü gündeme ilişkin soruları cevapladı. İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Erdoğan İslam dünyasına net mesaj yolladı. Ayrıca Erdoğan, Libya-Hafter ve Kıbrıs'taki seçimlere ilişkin sorulara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’de SDG ve İsrail’in Gazze saldırılarını değerlendirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerine net mesajlar yolladı. Birleşmiş Milletler’de Genel Kurul iki devletli çözüm için New York Bildirgesi’ni onaylayan tasarıyı 142 “evet” oyuyla kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya kurulda olacak. Filistin Devleti’ni tanıyacağını ilan eden çok sayıda Batılı ülke var.

Filistin davası

Erdoğan, ‘’Türkiye’nin çabaları açısından baktığımızda bu bir kırılma mıdır? Filistin davası açısından bunu bir kırılma noktası olarak görür müsünüz ve nasıl etkiler? Bundan sonraki süreçte ‘evet’ diyenlerin ilk atması gereken adım acaba nedir?’’ sorusuna şu cevabı verdi:

İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Filistin’de yıllardır sistematik bir şekilde devam eden İsrail zulmünü görmezden gelenler dahi, “artık bu kadar da olmaz” demeye başladılar.

BM Genel Kurulu’nda sizin de ifade ettiğiniz gibi, 142 ülkenin “evet” oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail’in giderek yalnızlaştığını göstermektedir.

Türkiye’nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir. Türkiye açısından baktığımızda diplomatik mücadelemizin haklılığı tescillenmiştir. Bir yönüyle BM zemininde alınan bu kararlardaki irade değişiklikleri, İsrail’in soykırım uyguladığının açıkça ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, bugüne kadar oylamalarda “evet” diyenlerin yanında yer almayanların da belki zaman içerisinde “evet” yönünde oy kullananların arasına katılmasına vesile olabilir. Filistin’in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail’i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız.