BİLİM - TEKNOLOJİ

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni "doodle" yaptı

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel logo hazırladı. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.

Google ana sayfasında, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlanan "doodle" yer alıyor.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.

Bugün:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni "doodle" yaptı - Resim: 0

