Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni "doodle" yaptı
Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel logo hazırladı. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.
Google ana sayfasında, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi için hazırlanan "doodle" yer alıyor.
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, bugün 6 maç oynanacak.
Bugün:
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.