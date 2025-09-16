BIST 11.024
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada

Migros, Avrupa'nın önemli perakende yayınlarından European Supermarket Magazine (ESM) ve Brand Finance işbirliğiyle hazırlanan "Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi 2025" listesinde 2. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, listedeki şirketler arasında en yüksek itibar puanını alarak, geçen yılki AAA+ endeks derecelendirmesini korudu ve Marka Gücü Endeksi (BSI) puanını 92,8'e yükseltti.

Listede ikinci sırada yer alan Migros, 9,8 puanla en yüksek itibar puanına ulaşırken, Marka Gücü Endeksi puanını artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Migros'un değer odaklı hizmet anlayışıyla sektörde farklılaştığını vurgulayarak, halkın sağlığını ve sosyal yaşamlarını desteklerken, kalite standartlarından taviz vermeden aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Tort,"81 ilde farklı formattaki mağazalarımız ve çevrim içi kanallarımız ile 75 bin çalışanımız, 23 bin 500 iş ortağımız ve milyonlarca müşterimizle çok büyük bir ekosistemiz." ifadesini kullandı.

Migros One çatısı altında birleşen çevrim içi kanallarla müşterilere her alanda hizmet sunmaya odaklandıklarını ve entegre yapıyla birbirini tamamlayan iştiraklerle yeni iş kolları oluşturduklarını kaydeden Tort, "Müşteri deneyimini artırmak için geliştirdiğimiz teknolojileri tüm iş yapış biçimlerimize entegre ediyoruz. Bu sayede artık yalnızca bir perakende şirketi değil, güçlü bir perakende teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Ulaştığımız bu uluslararası başarı, attığımız doğru adımları bir kez daha teyit ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

