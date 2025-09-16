BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  EKONOMİ

Galatasaray ağustosta yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray ağustosta yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp yüzde 17,7 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu.

Abone ol

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ağustos ayında rekorlar kırarken, bu durum spor hisselerine de olumlu yansıdı. Söz konusu ayda BIST 100 endeksi yüzde 5,07 yükselirken, spor endeksi de yüzde 9,77 arttı.

Spor endeksi içindeki hisselerin performansına bakıldığında ise ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulübün yüzde 17,7 ile Galatasaray olduğu görüldü. Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın borsa ligindeki bu performansı yatırımcısını sevindirdi.

Bu dönemde Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 12,4 arttı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 8,1 yükseldi.

Fenerbahçe Futbol AŞ ise yatırımcısına yüzde 1,63 kaybettirdi.

 Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Fenerbahçe

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında ise farklı bir tablonun ortaya çıktığı görüldü. Fenerbahçe'nin yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp olması dikkati çekti. Bu dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 30,5 yükseldi.

Galatasaray'ın hisseleri yüzde 9,9 değer kazandı. Aynı dönemde Beşiktaş yüzde 34,5, Trabzonspor ise yüzde 40,9 kaybettirdi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray ağustos ayını 22 milyar 410 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 15 milyar 625 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 645 milyon 697 bin 936 lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 9 milyar 525 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık korkutucu boyuttu! Canlı yaşamı tehlike altında...
Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık korkutucu boyuttu! Canlı yaşamı tehlike altında...
Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi
Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi
Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Trump, New York Times gazetesine dava açtı
Trump, New York Times gazetesine dava açtı