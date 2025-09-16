BIST 11.024
Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi

Sihirli Annem'de canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara neşesiyle kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerinden dua isteyen usta oyuncu Onat, bakın neler söyledi...

Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi - Resim: 0Sihirli Annem dizisindeki Perihan Teyze karakteriyle akıllarda yer edinen 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, uzun süredir ekranlarda yoktu. Usta ismin, pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Sevenlerinin sağlık durumunu merak ettiği usta isim, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

DUA İSTEDİ

Onat, Instagram hesabından yayımladığı mesajda son sağlık durumuyla ilgili ''Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar.'' notunu düştü.

