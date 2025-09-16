2 ilde petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti

Mersin ve Adana'da petrol mü çıkacak? Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik hamleleri hız kesmeden devam ederken, heyecan yaratan bir gelişme oldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları içerisinde kalan bazı paftalarda petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu. Önümüzdeki günlerde milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal edip Mersin ve Adana açıklarında arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Petrol arama ruhsatı

NTV'de yer alan habere göre TPAO, 033-c, 033-d, 034-d ve P34-a1, a2, a3 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı almak üzere müracaatlarını tamamladı. Bu alanlar Mersin ve Adana açıklarında yer alıyor.

Başvuruların onaylanmasının ardından milli petrol arama gemilerinin bölgeye intikal ederek sondaj faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Böylece Türkiye, Akdeniz’de hem doğal gaz hem de petrol potansiyelini değerlendirmek için yeni bir adım atmış olacak.

Önemli bir sıçrama olabilir

Enerji uzmanları, söz konusu aramaların olumlu sonuç vermesi halinde Türkiye’nin yerli enerji üretiminde önemli bir sıçrama kaydedebileceğini belirtiyor.