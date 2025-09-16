BIST 11.000
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yerden yere vurdu!

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yerden yere vurdu!

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, yedek kulübesinde oturan yeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sert sözlerle eleştirdi. Sözleri kısa sürede büyük dikkat çekti: ''Böyle ukalalık olmaz! Hiç kimse kusura bakmasın!''

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yerden yere vurdu! - Resim: 0

ÜMİT ÖZAT'TAN SERT ÇIKIŞ

Sky Spor ekranlarında maçı değerlendiren sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, özellikle yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a tepki gösterdi.

Özat, "Bunu kabul etmiyorum. Çağlar senden daha fazla milli, daha fazla Avrupa'da oynadı. Levent Mercan'ın oturuşuna bak, adam gibi oturuyor. Böyle bir oturmayı kabul etmiyorum kardeşim. Sen Fenerbahçe'de oynamasan bilet kuyruğuna girersin Kadıköy'de maç izlemek için. Böyle ukalalık olmaz! Hiç kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR OTURMA ŞEKLİ OLABİLİR Mİ?"

Sözlerine devam eden Özat, "Bu nedir ya? Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Kimsin sen? Zannedersin ki Ederson oynuyor, Alisson yedek. Alisson yapmaz bunu. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer. Unutmayın bunu, sadece sahada oynanan oyundan geçmez. Orada başıboşluk var" dedi.

