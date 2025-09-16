BIST 11.000
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Mersin'den son gelen haber kan dondurdu. Toroslar ilçesinde bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü. Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti - Resim: 0

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı.

Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti - Resim: 1

