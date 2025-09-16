Beşiktaş'tan TFF'ye Orkun Kökçü başvurusu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, yönetim kararın haksız olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig’in 5.haftasında sahasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, zorlu geçen maçta rakibini 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder kaydetti. İki maç eksiği bulunan Beşiktaş, puanını 6’ya çıkardı.

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak siyah-beyazlılar bu maçta Orkun Kökçü’yü kaybetti. Uzatma dakikalarında Beşiktaş yedek kulübesinin önünde yaşanan bir pozisyonda rakibi Ebosele’ye müdahalede bulunan Orkun, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Orkun Kökçü’ye çıkan kırmızı kart tartışma yaratırken bu konuda Beşiktaş yönetimi harekete geçti.Sabah’ın haberine göre, siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.

‘VAR VE ORTA HAKEM NİYET OKUDU’ GÖRÜŞÜ

Yönetim, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta kasti bir harekette bulunmadığını, VAR ve orta hakemin niyet okuduğunu düşünüyor. Beşiktaş'ın, bu nedenle kırmızı karta itiraz etme kararı aldığı bildirildi.

EN KISA SÜREDE BAŞVURU YAPILACAK

Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.