Elazığ'da korkutan ses! Sebebi belli oldu

Elazığ’ın Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi’nde duyulan patlama sesi paniğe yol açarken, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Devlet Hava Meydanları, sesin bir askeri jetin ses hızını aşması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Elazığ Valiliğince, Hankendi Mahallesi civarında patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.30 civarında, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlar tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna dair ihbarlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Konuya ilişkin araştırma ve incelemeler sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Devlet Hava Meydanları’ndan alınan bilgiye göre herhangi bir uçak düşmesinin veya bir patlamanın olmadığı duyulan sesin bir askeri jetin ses hızını aşması sonucu meydana geldiği bildirildi.

