Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de polislerin ihbar üzerine girdiği iş yerinde bir erkek ile bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada cesetlerin Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

