Konut satışları artıyor: Uzmanlar nedenini açıkladı: Deprem korkusu

Türkiye’de ikinci el konut stoku 8 ayda yüzde 27 artarak 636 bine ulaştı. Uzmanlar bu artışın temelinde deprem kaygısı olduğunu söylüyor.

Türkiye konut piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Satış ivmesinin yıl sonuna kadar devam etmesi hâlinde sektörde yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Ancak bu hareketliliğin en önemli nedenlerinden biri, son dönemde artan deprem endişesi.

DEPREM KAYGISI SATIŞLARI TETİKLİYOR

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ev sahipleri, eski dairelerini satışa çıkararak daha güvenli binalara yöneliyor. Yılbaşında yaklaşık 500 bin olan satılık ikinci el konut stoku, bugün itibarıyla 636 bine ulaştı. Uzmanlar, ilanlardaki konutların çoğunun 25-30 yaş üzerindeki yapılar olduğunu belirtiyor.

Gayrimenkul danışmanları, “Eskiyi sat, yeni eve geç” trendinin özellikle 2023’ten itibaren güçlendiğini vurguluyor. İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşların eski yapılardan uzaklaşarak sıfır veya yeni konutlara geçiş yaptığı belirtiliyor.

STOKLARDA HIZLI ARTIŞ

Yapılan araştırmalara göre, satılık ikinci el konut sayısı 8 ayda yüzde 27 artış gösterdi. En dikkat çekici artışın yaşandığı şehir ise Ankara oldu. Başkentte satılık konut stoku yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında yükseldi. Ankara’yı İstanbul ve İzmir takip ederken, Anadolu’daki birçok şehirde de benzer bir eğilim gözleniyor.

Sektör temsilcilerine göre, piyasada satıcı sayısı alıcıların önüne geçmiş durumda. Bu da stok baskısını artırırken, alıcıların fiyat pazarlığında daha güçlü olmasını sağlıyor.

ÜRETİM ARTMAZSA FİYATLAR DÜŞMEZ

Artan stoklara rağmen Türkiye’de konut fiyatları hâlâ vatandaşların en çok şikâyet ettiği başlıkların başında geliyor. Uzmanlara göre çözümün anahtarı, yeni konut üretiminde. Konut arzı arttıkça fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi mümkün hale gelecek.

Bu kapsamda hükümet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Katılım öncülüğünde bir konut seferberliği başlattı. Amaç yalnızca dar gelirli vatandaşlara ev kazandırmak değil, aynı zamanda piyasadaki fiyat dengesini de yeniden sağlamak.

Uzmanlara göre kamu yatırımları, özel sektör müteahhitlerini de cesaretlendirecek. Yeni projeler hızlandıkça arz artacak, bu da fiyatların aşağıya çekilmesine zemin hazırlayacak. Sektör temsilcileri süreci, “Üretim artarsa fiyatlar da düşer” sözleriyle özetliyor.