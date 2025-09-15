BIST 11.000
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü.

İlçeye bağlı kırsal Gölyaka Mahallesi'nde N.Ş. (30) idaresindeki 16 BIJ 749 plakalı otomobil, yola dökülen akaryakıt nedeniyle kontrolden çıkarak İznik Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.

