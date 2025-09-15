BIST 11.000
DOLAR 41,29
EURO 48,59
ALTIN 4.881,90
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'da ikili temaslarını sürdürüyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği - Resim: 0

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği - Resim: 1

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, zirve marjında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu ABD'yi yanına alıp İslam ülkelerine meydan okudu: Vuracağız
Netanyahu ABD'yi yanına alıp İslam ülkelerine meydan okudu: Vuracağız
Kerem Aktürkoğlu'na bir darbe de Barış Alper Yılmaz'dan geldi
Kerem Aktürkoğlu'na bir darbe de Barış Alper Yılmaz'dan geldi
İstanbul'a müjde! Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir toplu taşıma zammına dair önemli açıklama!
İstanbul'a müjde! Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir toplu taşıma zammına dair önemli açıklama!
Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
CHP'nin kurultay davası ertelendi! Gürsel Tekin'den açıklama
CHP'nin kurultay davası ertelendi! Gürsel Tekin'den açıklama
Uçakta uyumak için bu yola başvuranları dikkat! Uzmanlar uyardı
Uçakta uyumak için bu yola başvuranları dikkat! Uzmanlar uyardı
Üç yıl evlenen Hollandalı kadın eşinin memleketinde Müslüman oldu
Üç yıl evlenen Hollandalı kadın eşinin memleketinde Müslüman oldu
Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak
Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı
Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı
Yıllar önce ayrılmışlardı! Seren Serengil ve Cengiz İmren'den şok düet
Yıllar önce ayrılmışlardı! Seren Serengil ve Cengiz İmren'den şok düet
Diyarbakır'da 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
Diyarbakır'da 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
Trump'tan Powel'a çağrı: Daha büyük bir şekilde indirmeli
Trump'tan Powel'a çağrı: Daha büyük bir şekilde indirmeli