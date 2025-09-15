BIST 10.991
DOLAR 41,28
EURO 48,58
ALTIN 4.857,69
Trump'tan Powel'a çağrı: Daha büyük bir şekilde indirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

