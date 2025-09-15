BIST 10.921
Beylikdüzü'nde eşini pompalı tüfekle yaralayan koca yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı sitede pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadın ile eşi Y.K. arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Y.K. motosikletiyle siteye geri döndü.

Boşanma aşamasında olduğu eşini yanında getirdiği pompalı tüfekle yaralayan zanlı kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Y.K'nin olayda kullandığı değerlendirilen tüfek, çöp konteynerinde bulundu.

Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

