Abdi İbrahim'de 3 üst düzey atama

Abdi İbrahim'de Burak Levent, Özel Uzmanlık Pazarlama ve Satış Direktörü, Cem Acarsoy, Uluslararası Pazarlar Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Esra Erbilgin ise Gastro Cerrahi ve Hepatoloji Bölüm Direktörü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek deneyime sahip kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ilaç şirketi Abdi İbrahim'de direktör düzeyinde 3 atama gerçekleşti.

Abdi İbrahim Özel Uzmanlık Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevine getirilen Burak Levent, şirketin bu alandaki stratejik büyüme ve yenilikçi pazarlama yaklaşımlarına liderlik edecek.

Abdi İbrahim'de Uluslararası Pazarlar Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanan Cem Acarsoy da küresel deneyimi ve iş geliştirme alanındaki birikimiyle, şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerini destekleyecek ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine öncülük edecek.

Gastro Cerrahi ve Hepatoloji Bölüm Direktörü görevine getirilen Esra Erbilgin ise kapsamlı sektör deneyimiyle, şirketin bu alandaki stratejik hedeflerine yön verecek ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun Burak Levent, aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladı. 2000 yılında Bosch'ta iş hayatına başlayan Levent, 7 yıl süreyle ürün ve pazarlama yönetimi alanlarında farklı sorumluluklar üstlendi. Eczacıbaşı Holding'de 2007'de Stratejik Planlama Müdürü olarak göreve başlayan Levent, 2010'da Eczacıbaşı-Monrol'e geçerek İş Geliştirme ve Proje Müdürü ünvanıyla şirketin uluslararası alanda büyümesine ve tesis yatırımlarına liderlik etti. 2017-2024 yılları arasında Nobel İlaç'ta iş geliştirme, strateji ve iş mükemmelliği alanlarında üst düzey sorumluluklar üstlenen Levent, Onkoloji, Hematoloji ve Nadir Hastalıklar İş Birimi Müdürü olarak şirketin kritik terapötik alanlarına yön verdi. Bu yıl ise Almanya'da kurulan GeneriNobel GmbH Genel Müdürü olarak şirketin Avrupa operasyonlarının merkezi yapılanmasına yardımcı oldu.

Franklin & Marshall College'da Ekonomi ve Politika eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Cem Acarsoy, Braun Consulting, Booz Allen Hamilton ve IMS Health'te danışmanlık ve müşteri stratejileri projelerinde görev aldı. 2010'da AstraZeneca Türkiye'ye katılan Acarsoy, iş geliştirme ve ticari mükemmeliyet alanlarında farklı yöneticilik rolleri üstlenirken, Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa bölgesinde yeni ticari modellerin hayata geçirilmesini sağladı. Sandoz bünyesinde 2017'de Türkiye ve Orta Doğu'da İş Geliştirme ve Lisanslama Direktörü olarak görev yapan Acarsoy, ardından portföy ve lansman yönetimiyle ticari mükemmeliyet alanlarında sorumluluk aldı. 2020-2024 yılları arasında Sanovel İş Geliştirme ve Pazar Erişim Direktörü olarak çalışan Acarsoy, bu sene ise Biofarma'da Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı.

Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun Esra Erbilgin, kariyerine 2005 yılında Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri'nde ürün ve pazarlama yönetiminde farklı sorumluluklar alarak adım attı. 2013'te Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'ya geçerek Pazarlama ve Satış ekibinde müdür ve direktör olarak görev alan Erbilgin, Johnson & Johnson MedTech'te 2019-2021 yılları arasında İş Birimi Direktörü olarak kariyerine devam etti. Bu yıldan itibaren Haver Farma Pazarlama ve Satış Direktörü olarak çalışan Erbilgin, nefroloji, üroloji, pediatri, dermatoloji, onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, hastane ürünleri ve tıbbi cihazlar alanlarında önemli çalışmalara imza attı.