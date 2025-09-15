Aydın'da içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Minibüsün içinde bulunan 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde öğrenci servisi minibüsü, sürücü A.D.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen minibüsteki 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar; sürücü A.D., E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.