Aydın'da içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Minibüsün içinde bulunan 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde öğrenci servisi minibüsü, sürücü A.D.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 09 P 8270 plakalı Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen minibüsteki 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar; sürücü A.D., E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da içinde öğrencilerin de olduğu okul servisi uçuruma yuvarlandı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralı - Resim: 0

