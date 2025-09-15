SGK uzmanı açıkladı: Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye'de artan yaşlı nüfusunun giderek arttığına dikkat çekti. Karakaş ayrıca, Orta Vadeli Program'la birlikte yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireyler için bakım sigortasının planlandığını belirtti ve yeni sigorta hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bine ulaştığını belirtti. Karakaş, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için başlatılacak sigorta sistemi hakkında detayları paylaştı.

Orta Vadeli Program (OVP), Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı gibi tüm stratejik belgelerde “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” uygulamasının yer alacağını vurgulayan Karakaş, 2024 yılında 26 milyon 599 bin 261 hane içinde 6 milyon 726 bin 583’ünde 65 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğunu hatırlattı.

Bakım masraflarının yüksek olduğuna dikkat çeken Karakaş, engellilik, yaşlılık, kronik hastalık, kaza veya afet gibi durumlar nedeniyle bakıma muhtaç kişilerin evde bakım hizmeti aldığını söyledi. Yeni sigortanın finansmanı, çalışan ve işveren primleri ile devlet katkısıyla sağlanacak.

Karakaş, bu sigorta sayesinde bakıma muhtaç kişilerin aileler üzerindeki yükünün hafifleyeceğini ve özellikle kadınlar başta olmak üzere aile fertlerinin yeniden iş hayatına dönebileceğini ifade etti.