Emekli emniyet müdürü şifa için aradığı eşi için bulamamıştı! Aronya üretimi yapıyor...

Emekli emniyet müdürü, kanserden kaybettiği eşi için temin edemediği aronyanın üretimini yapıyor

Abone ol

Diyarbakır'da yaşayan emekli 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Güçlü (63), 2009'da Ankara'da yaşadığı dönemde kanser teşhisi konulan eşinin tüketmesi için sağlıklı ürünler araştırırken yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak anılan aronyayı öğrendi.

Eşinin tedavisine katkı sunması umuduyla meyveyi bulmaya çalışan Güçlü, o dönemde Türkiye'de üretilmeyen aronyayı yurt dışından da temin edemedi.

Eşini 2013'te kaybeden Güçlü, yıllarca içinde ukde kalan meyveyi doğup büyüdüğü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin kırsal Yolköprü Mahallesi'nde yetiştirmeye karar verdi.

Güçlü, 2021'de satın aldığı tarlanın 4 dekarında özellikle ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılan aronyanın "nero" cinsini dikti.

Şu anda üretim alanını 11 dekara yükselten Güçlü, hasat döneminde maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına meyveyi ücretsiz veriyor.

"Eşim vefat ettikten sonra bu meyveyi bölgede yetiştirmek hayalim oldu"

Mehmet Güçlü, AA muhabirine, Ergani'de ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1986'da polislik mesleğine başladığını belirterek, ağırlıklı olarak narkotik olmak üzere emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev aldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü iken 2 yıl önce emekli olduğunu anlatan Güçlü, eşine 2009'da yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu, bu nedenle eşinin 3-4 ameliyat geçirdiğini belirtti.

Eşinin tedavi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek adına araştırma yaptığını ve aronya meyvesini öğrendiğini dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:



"Kuzey Amerika'da yetişen bir meyve. Araştırdık, Türkiye'de bu meyve yok. Eş dost üzerinden getirtmeye çalıştık ama kimse yurt dışından getiremedi. Eşim 2013'te vefat etti. Eşim vefat ettikten sonra bu meyveyi bölgede yetiştirmek hayalim oldu. Yetiştirmek için araştırma yaptım. İçimde bir burukluk kalmıştı."

Araştırmaları sonucu ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılan meyvenin "nero" çeşidini tercih ettiklerini anlatan Güçlü, ilk önce tarlasının 4 dönümüne 2 bin 300, 2 yıl önce de 7 dönüme 3 bin 200 fidan daha diktiğini söyledi.

Geçen yıl 4 dönümlük ilk dikim alanından 2 ton 300 kilogram ürün elde ettiğini belirten Güçlü, her yıl üretim miktarını artıracağını, bu yıl 5-6 ton ürün hasat etmeyi beklediklerini ifade etti.

Bahçenin bakımını oğluyla yaptığını, hasat döneminde civardaki kırsal mahallelerde yaşayanlara da istihdam sağlandığını dile getiren Güçlü, şunları kaydetti:



"Bu işe ticari amaçla başlamadım. Eşimin hastalığı için o zaman arayıp da bulamadığım meyveyi şu anda kendim yetiştiriyorum. Hasat döneminde maddi durumu iyi olmayan bilhassa kanser hastalarına ücretsiz veriyoruz. Ticari getirisi yüksek bir meyve, o kısımla oğlum ilgileniyor."

"Yetiştirmek isteyen herkese destek veririz"

Mehmet Güçlü, oğlunun meyvenin ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanmasıyla ilgili AR-GE çalışması yaptığını ve bu kapsamında yaş meyveden elde ettiği kuru ve sıvı ekstraktı piyasaya sunduğunu söyledi.

Aronyanın sağlık açısından çok değerli bir meyve olduğunu ifade eden Güçlü, "Tüm insanlarımız saksıda da olsa evinde aronya yetiştirsin çünkü bunun faydasını görecekler. Yetiştirmek isteyen herkese destek veririz. Üretime başlarken hiç bilgimiz yoktu ama pratik olarak uğraşırken çok şey öğreniliyor." diye konuştu.

Gelecek yıl 14 dekara daha aynı meyve fidanını dikerek bahçesini 25 dekara çıkaracağını aktaran Güçlü, bahçeye zarar veren yabani domuzlar için nöbet tuttuğunu ve karşılaştığı durumda hayvanı korkutmak için havaya ateş ettiğini sözlerine ekledi.