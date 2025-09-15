Kurultay iptal davası erteleme kararı sonrası CHP'de neler konuşuluyor Dicle Canova aktardı

CHP kurultay iptal davasının ertelenmesini değerlendiren gazeteci Dicle Canova, "Genel Merkez, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 24 Ekim'de çıkacak olası bir "butlan" veya kayyum kararına uymayacağına inanıyor." kulisini paylaştı.

Abone ol

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava kapsamında Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

Mahkeme aynı zamanda, 21 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kurultayda oy kullanacak delege listesini de talep etti.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, duruşmada yaşananları ve parti içindeki yankılarını değerlendirdi.

Mahkeme Kararının Genel Merkezdeki Yankıları

Canova'ya göre, CHP Genel Merkezi, mahkemenin duruşmayı erteleme kararıyla kısmi bir rahatlama yaşadı. Parti yöneticileri, bu kararı zaten beklediklerini ancak her türlü ihtimale karşı temkinli olduklarını belirtiyor. Bu erteleme, CHP'nin 11-12 Kasım'da yapmayı planladığı olağan kurultay sürecini aksatmayacağı için olumlu karşılanıyor. 24 Ekim'de olası olumsuz bir kararın bile, kurultaya kısa bir süre kalacağı için büyük bir etki yaratmayacağı düşünülüyor.

Genel Merkez, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 24 Ekim'de çıkacak olası bir "butlan" veya kayyum kararına uymayacağına inanıyor. Bu görüşlerini, dünkü Tandoğan Mitingi'nde gösterilen büyük halk desteğine dayandırıyorlar. Parti yönetimine yakın isimler, bu desteğin karşısına kimsenin çıkamayacağını savunuyor.

21 Eylül Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Olur?

Canova, 21 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kurultay ile ilgili değerlendirmede bulundu. Parti çevrelerinden edindiği bilgilere göre, bazı isimler bu kurultayın artık gereksiz hale geldiğini düşünüyor. Bu olağanüstü kurultay, bugünkü davadan çıkabilecek olası "hukuksuz bir karara" karşı bir "tedbir" ve "güven oylaması" olarak görülüyordu. Mahkemenin yönetimle ilgili herhangi bir tedbir kararı almadan duruşmayı ertelemesi, bu ihtiyacı ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

Mahkemenin, 21 Eylül'deki kurultayda oy kullanacak delege listesini talep etmesi, bu olağanüstü kurultayın hukuki geçerliliği konusunda parti içinde farklı yorumlara yol açıyor. Bazı isimler, genel merkezin bu kurultayda ısrarcı olmayacağını düşünürken, kararın nihai olarak Genel Başkan ve MYK tarafından verileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu Cephesi Ne Diyor?

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise şu an için sessizliğini koruyor. Canova, Kılıçdaroğlu'nun daha önceki duruşma öncesi yaptığı görüşmelerin kamuoyuna sızdırılması ve bunun "algı operasyonu" olarak kullanılmasından rahatsız olduğu için artık konuşmadığını ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu cephesi, mahkemeden butlan kararı çıkmasını beklese de, erteleme kararı verilmesi durumunda bile uzun vadeli tedbir kararları alınabileceği yönünde bir bakış açısına sahipti. Bu cephe, mevcut genel merkez yönetiminin Kılıçdaroğlu ile diyalog kurmamasını eleştiriyor ve parti içi bütünlüğün sağlanması için her iki tarafın da bir araya gelmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Dicle Canova, şu aşamada genel merkezin Kılıçdaroğlu ile görüşme niyetinin olmadığını belirtiyor.

Bu gelişme, CHP içindeki kurultay ve liderlik tartışmalarının hala gündemde olduğunu ve taraflar arasındaki gerilimin sürdüğünü gösteriyor. Partinin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği, 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararı ve 24 Ekim'deki mahkeme duruşmasıyla netleşecek.