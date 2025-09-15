BIST 10.830
EKONOMİ

CHP kurultay iptal davası ertelendi Borsa İstanbul coştu

CHP kurultay iptal davası ertelendi Borsa İstanbul coştu

CHP'nin 38. olagan kurultayının iptali davası ertelenmesi piyasaları coşturdu. Borsa kararın açıklanmasının ardından yüzde 4 artarak 10.788 puana yükseldi. Dolar ve euroda az da olsa düşüş görüldü.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 24 Ekim'e ertelendi.

Piyasaların merakla beklediği davadan çıkan ara karar borsayı yukarı yönlü harekete geçirdi.

Güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başlayan borsa yatay seyrederken, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen erteleme kararını piyasalar olumlu algıladı ve hisseler uçuşa geçti.

Borsa 11.52 itibarıyla yüzde 4 artarak 10.788 puana yükseldi.

Euro ve dolar düştü

Kararın etkisi serbest piyasada döviz fiyatlarına da yansıdı. Euro ve dolarda az da olsa satış görüldü. Dolar kuru 41.33, euro 48.55 TL'den işlem gördü.

