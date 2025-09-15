BIST 10.830
DOLAR 41,31
EURO 48,58
ALTIN 4.836,10
HABER /  EKONOMİ

Bütçe ağustos ayında fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 86,5 artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 45,2 artışla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 yükselerek 7 trilyon 983 milyar 566 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 96 milyar 705 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 907 milyar 635 milyon lira açık verdi.

