Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı? Okan Buruk Talimat verdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, geçtiğimiz haftalarda çıktığı milli takım maçında talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Galatasaray'ı yıkan bu durum, birçok soruyu beraberinde getirdi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, çıktığı milli maçta sakatlandıktan sonra tedavi altına alındı. Galatasaray camiasının gözü Şampiyonlar Ligi için üzerindeydi, akıllardaki ''Osimhen yetişecek mi?'' sorusuna Okan Buruk'dan o hamle geldi. B planı hazır!
SüperLig’de Eyüpspor galibiyetiyle 5’te 5 yapıp, liderliğini sürdüren Galatasaray’da rota Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un kafasını karıştıran tek konu Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağı... Sakatlığının tedavisi için yoğun çaba harcanırken Nijeryalı forvet, perşembe günkü Frankfurt maçına yetişmezse B Planı belirlendi.
Buruk, fizik gücü yüksek olan Barış Alper Yılmaz’ı ilk 11’de başlatabilir. Tecrübeli hoca, bu planı hakkında Barış’a “Hazır ol” emri verdi. Eyüpspor maçında gol atan Icardi’nin fiziken henüz tam hazır olmaması nedeniyle Frankfurt’a karşı ikinci devrede oyuna girmesi muhtemel…