Sivrisineklerin istilasına uğruyorsanız sebebi içtiğiniz içecek olabilir...

Yeni araştırma, içtiğimiz bir içeceğin sivrisinekler için adeta mıknatıs etkisi yarattığını ortaya çıkardı. Ayrıca koyu renk kıyafet detayı da dikkat çekti.

Hollanda’da yapılan bir araştırma, yaz aylarının kabusu olan sivrisineklerle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Radboud Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deneylere göre, ne içtiğiniz sivrisinekler için ne kadar çekici olduğunuzu doğrudan etkiliyor.

BİRA İÇENLER DAHA ÇOK HEDEF OLUYOR

Yaklaşık 500 gönüllü üzerinde yapılan çalışmada, bira içenlerin sivrisineklere 1,35 kat daha çekici olduğu belirlendi. Bilim insanlarına göre alkol, kandaki kokuyu değiştirerek sivrisineklerin ilgisini artırıyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında bira tüketenlerin daha fazla ısırılma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

TEMİZLİK VE GÜNEŞ KREMİ KORUYUCU ETKİ SAĞLIYOR

Araştırmada ayrıca, hijyenin ve güneşten korunmanın sivrisinekler üzerinde caydırıcı bir etki yarattığı gözlendi. Yeni duş almış veya güneş kremi sürmüş kişilerin daha az ilgi çektiği, buna karşılık güneş kremi kullanmayanların daha fazla hedef olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE BİLİNEN GERÇEKLER DE DOĞRULANDI

Çalışma, daha önce bilinen bazı gerçekleri de doğruladı. Çok terleyen, vücut ısısı yüksek olan veya koyu renk kıyafetler giyen kişiler sivrisinekler için daha çekici bulunuyor. Terdeki laktik asit ve solunan karbondioksit miktarı da sivrisineklerin tercihinde önemli rol oynuyor.