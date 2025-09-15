BIST 10.465
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.836,52
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Eski bakanın sözleri düğünde gündem oldu

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Eski bakanın sözleri düğünde gündem oldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun evlendi. Altun'un düğününde konuşan eski Milli Savunma Bakanı Hulus Akar'ın sözleri dikkat çekti. Akar, aile kavramına yapılan saldırılara değinerek "Birtakım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım." dedi.

Abone ol

İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun hayatlarını birleştirdi.

İstanbul Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Eski bakanın sözleri düğünde gündem oldu - Resim: 0

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve eşi, davetlileri karşılayarak tebrikleri kabul etti. Kur'an tilavetiyle başlayan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, nikah şahitliklerini ise davete katılan protokol üyeleri yaptı.

Nikahın ardından çifte mutluluklar dileyen Hulusi Akar, "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Dolayısıyla bunların birleşmesinden de evlilikler ve aile oluyor. Dolayısıyla aile bizim toplumumuzun olmazsa olmazı. Bu zaman içerisinde maalesef içeriden dışarıdan yapılan birtakım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Bu güzel toplumun bunun farkında olduğuna eminim." diyerek, evlilik cüzdanını çifte takdim etti.

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri tebrikleri kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Domenico Tedesco: Daha hızlı oynamamız gerekiyor
Domenico Tedesco: Daha hızlı oynamamız gerekiyor
Siber suçlarla mücadele sürüyor! 10 günde 364 gözaltı
Siber suçlarla mücadele sürüyor! 10 günde 364 gözaltı
Minibüs ile tırı çarpıştı! Feci kazada 15 kişi öldü
Minibüs ile tırı çarpıştı! Feci kazada 15 kişi öldü
Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi
Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakın! Haftaya hızlı başladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakın! Haftaya hızlı başladı
Yerlikaya duyurdu siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı
Yerlikaya duyurdu siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı
Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı
Kuzey Kore'de bu kelimeler yasaklandı
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...