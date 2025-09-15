BIST 10.465
Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi

Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi

Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Trabzon taraftarı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından şike paylaşımları yapan Genç'e Ali Koç'tan yanıt gecikmedi...

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 farkla mağlup eden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında eve sevinçle döndü.

Trabzon Belediye Başkanı'ndan paylaşımlar

Maçın ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi - Resim: 0

Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi - Resim: 1

Gece yarısı Ali Koç'tan yanıt

Ali Koç'tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'e yanıt gecikmedi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.

3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullanıldı.

Ali Koç ve Trabzon Belediye Başkanı arasında gerilim! Koç'tan şike yanıtı gecikmedi - Resim: 2

