BIST 10.465
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.836,52
HABER /  DÜNYA

Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki

Netanyahu bu kez baltayı taşa vurdu! Katar saldırısına Trump'tan ummadık tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a yönelik saldırının ardından İsrail yönetimini uyararak, "Çok dikkatli olmalılar. Hamas hakkında bir şeyler yapmak zorundalar, ama Katar ABD için çok büyük bir müttefik. Bunu bilmeyen çok insan var. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız" dedi.

Abone ol

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e uyarı geldi.

New Jersey'deki Morristown Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar saldırısı ile ilgili bir mesajının olup olmadığı" sorusuna, "Mesajım şu ki; çok dikkatli olmalılar. Hamas hakkında bir şeyler yapmak zorundalar, ama Katar ABD için büyük bir müttefik. Bunu bilmeyen çok insan var" yanıtını verdi.

"KATAR ÇOK BÜYÜK BİR MÜTTEFİK"
Katar'ın daha iyi bir halkla ilişkiler yönetimine ihtiyacının olduğunu ve bunu Katar yönetimine ilettiğini ifade eden Trump, şunları söyledi:

-"İnsanlar [Katar] hakkında çok kötü konuşuyor ancak konuşmamalılar. Katar gerçekten çok büyük bir müttefik. Yani İsrail ve diğer herkes, dikkatli olmalı. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız".

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Manchester derbisinde 3 gol vardı kalede Altay Bayındır vardı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Ev sahipleri ve kiracılar aman dikkat! Son sözü yargı söyledi İBAN detayı
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Gece yarısı büyük panik! İki kadın aranıyor TIR'ın arkasına saklanıp...
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
Kerem Aktürkoğlu: Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya kafayı fena taktı
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
Nedim Şener paylaştı: İBB'den onarım ihalesi aldı Kılıçdaroğlu'na küfretti
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
O ziyaretler boşuna değilmiş! Hikmet Çetin Bahçeli'ye MHP-CHP koalisyonu önermiş
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?