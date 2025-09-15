BIST 10.372
DOLAR 41,37
EURO 48,58
ALTIN 4.849,06
HABER /  SPOR

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" seçildi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" ünvanına layık görüldü.

Abone ol

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.

Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
Erzurum'da kaza sonrası nehre düşen araçta kurtarılmayı böyle bekledi
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?
CHP'de kritik gün! Kurultay davası saat kaçta başlayacak?
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik mesajı
Fatih Tekke’den olay sözler: Beşiktaş'a ve bize...
Fatih Tekke’den olay sözler: Beşiktaş'a ve bize...
Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı
Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı
12 Dev Adam Avrupa ikincisi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi
Bakan Yumaklı Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Bakan Yumaklı Şam Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Ali Kılıç’tan Merdan Yanardağ’a sert tepki
Ali Kılıç’tan Merdan Yanardağ’a sert tepki
En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye galibiyet getirdi
En-Nesyri’nin golü Fenerbahçe’ye galibiyet getirdi
Hakan Fidan’dan Doha’da yoğun diplomasi trafiği
Hakan Fidan’dan Doha’da yoğun diplomasi trafiği