Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri tartışma yarattı. Sağlar’ın, Kılıçdaroğlu’nun Alevileri sömürdüğünü ve Yavuz Sultan Selim’den daha büyük kötülük yaptığını iddia etmesi tepkilere neden oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından Sağlar’a sert sözlerle karşı çıkarak açıklamaların Alevi toplumunu tahrik ettiğini ve siyasi etikle bağdaşmadığını savundu.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın, katıldığı bir televizyon programında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözler tartışma yarattı. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca Alevileri sömürdüğünü iddia ederek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı, Yavuz Sultan Selim’in yaptığından daha büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise Sağlar’a sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, “Fikri Abi; sen ne dediğinin ve ne yaptığının farkında mısın? Alevi inancına sahip canları tahrik etmeye çalışmaktaki amacın nedir? Alevi inancına sahip canların çektiği yetmedi mi? Niye kaşıyorsun? Neyi kaşıyorsun? Nedir bu hoyratlık!” sözleriyle çıkıştı.

Yarkadaş, Sağlar’ın sözlerinin siyasi etikle bağdaşmadığını savunarak, “Siyasi rakiplerine söylemeye cesaret edemediğin sözleri Kemal Bey’e karşı neden bu kadar rahatça söylüyorsun? ‘İti bile haram yemeyen’ bir geleneğin temsilcisine yaptığın benzetme oldu mu?” ifadelerini kullandı. Sağlar’ın açıklamalarına öfkelendiğini belirten Yarkadaş, daha sonra üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza… Alın her şey sizin olsun, bize dik duruşumuzun onuru yeter” sözleriyle tepkisini gösterdi.

