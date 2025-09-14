BIST 10.372
12 Dev Adam Avrupa ikincisi

2025 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 mağlup olarak ikinci oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.

Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 83-88 ALMANYA

İLK PERİYOR SONUCU: Türkiye 22-24 Almanya
DEVRE: Türkiye 46-40 Almanya
3. PERİYOT SONUCU: Türkiye 67-66 Almanya

Turnuva yolu

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasıyla tarihinde 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Ay-yıldızlılar ilk olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla kaybetti.

Kırmızı-beyazlılar, 2010 yılında yine Türkiye'de organize edilen o zamanki adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ABD'ye 81-64'lük skorla yenildi.

