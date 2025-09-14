BIST 10.372
Manifest hayranlarına güzel haberi verdi! Çok yakında...

Manifest, iptal edilen Türkiye turnesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Son dönemde konser görüntüleri ve haklarında açılan soruşturmayla gündeme gelen Manifest grubu, bu kez hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısının yolda olduğunu duyurdu.

Türkiye Turnesi İptal Edilmişti

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sahne alan Manifest, performans sırasında sergilediği dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma geçirmişti. Savcılık ifadelerinin ardından grup üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş, grubun Türkiye turnesi iptal edilmişti.

Yeni Şarkı Sürprizi: “Rüya”

Bugün Manifest’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “‘rüya’ yakında…” notuna yer verildi. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak hayranları heyecanlandırdı.

