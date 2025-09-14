BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  GÜNCEL

İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı

İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı

İsrail, Saysun ve Cemle köylerinde arama-tarama faaliyetleri yürüttü. İsrail ordusuna ait 18 askeri araç, evlere baskın düzenleyerek arama gerçekleştirdi.

Abone ol

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın evlere baskın düzenleyerek arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Ayrıca farklı askeri birliklerin, işgal altındaki Suriye’nin Golan sınırı yakınındaki Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu hareketliliğin İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginliğe neden olduğu kaydedildi.

Suriye yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplum bu ihlalleri durdurmaya davet edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Cezaevi uslandırmadı! İzinli çıkan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı...
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Adana'da orman yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları sürüyor...
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Feci kaza! Baba ve oğlu yaşamını yitirdi
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”
İtalyan tiyatrocu ilk kez namaz kıldı: “İnşallah Gazze’de Müslüman olursun”
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...
Gazze'de insanlığı utandıran rakam! Açlık nedeniyle 421 kişi can verdi...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de!
Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"
Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"
Kazı yaparken bulup hemen haber verdiler! İlk incelemede ortaya çıktı meğer...
Kazı yaparken bulup hemen haber verdiler! İlk incelemede ortaya çıktı meğer...
Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu