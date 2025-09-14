BIST 10.372
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kazıp yaparken bulup hemen haber verdiler! İlk incelemede ortaya çıktı meğer...

Anadolu Ajansı
Erzurum'un Narman ilçesinde bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu

Tuzla Mahallesi'nde bahçe duvarı için kepçeyle kazı yapan işçiler, toprak zeminde kemik parçalarına rastladı.

Durumun, Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, detaylı inceleme yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

