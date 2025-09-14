BIST 10.372
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail’in başkenti Tel Aviv’e geldi. Rubio, havalimanında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi beklenen Rubio'nun Gazze'nin ilhakı ve Doha saldırısını masaya yatıracağı öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret için İsrail’e geldi. Rubio’nun uçağı Tel Aviv’de yer alan Ben Gurion Havalimanı’na inerken, kendisini ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı.

İşgal planlarının ele alınması öngörülüyor

Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu ziyaretin, Rubio'nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.

