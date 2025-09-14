BIST 10.372
CHP'de 15 Eylül gerilimi, genel Merkez hazırlanıyor: Maske, limon, makarna...

Tüm gözler yarın görülecek olan şaibeli kurultay davasında... CHP Genel Başkanı Özgür Özel dava saatinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Peki mahkemeden mutlak butlan ya da geçici kurul atanması kararı çıkarsa CHP'nin yol haritası ne olacak? İşte detaylar...

CHP’de 15 eylül gerilimi her geçen saat katlanarak artmaya devam ediyor. Şaibeli kurultay davası yarın görülecek. CHP lideri Özgür Özel ve parti yönetimi olası bir mutlak butlan kararı veya çağrı heyeti görevlendirilmesi olasılığına karşı yol haritasını belirledi.

CHP, 4-5 kasım 2023’te olağan kurultayını yapmış, o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresi sona ermişti. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkan, görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek yönetimi bırakmıştı. Özgür Özel'in Genel başkan olarak seçildiği kurultaya şaibe iddiaları damgasını vurdu.

6 gün içinde 2 kez genel başkan değişikliği yaşanacak

CHP, mahkemenin mutlak butlan kararı veya çağrı heyeti görevlendirilmesi kararına karşı 21 Eylül’de Olağanüstü Kurultaya gidecek. Kurultayda da tek adayın Özgür Özel olması bekleniyor. Eğer bu gelişmeler yaşanırsa partide 6 gün içinde 2 kez genel başkan değişikliği yaşanacak.

Öte yandan CHP, İstanbul il binasında olduğu gibi olası bir polis müdahalesine karşı da hazırlık yapıldı. Biber gazına karşı maske ve limon, dinlenmek için kampet tarzı yataklar ve başta makarna olmak üzere gıda malzemeleri alındı.

