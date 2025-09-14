BIST 10.372
Mahalleyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip ikna etti

Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın çarptığı 17 yaşındaki Ergün yaşamını yitirdi.Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığından dolayı bölgede sürekli trafik kazası olduğunu belirterek eylem yaptı.

E.S.Ö. (32) idaresindeki tır, Bağdınısağır Mahallesi Büyükpınar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çarpan Ergün Baz'a (17) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Baz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza bölgesinde toplanan vatandaşlar, çevre yolu yapılmadığından dolayı bölgede sürekli trafik kazası olduğunu belirterek eylem yaptı.

Yolu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyelerinin ikna çalışmaları sonrasında eylemlerini sonlandırdı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu Pazarcık-Gölbaşı kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

