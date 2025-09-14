BIST 10.372
MHP lideri Devlet Bahçeli'den boks eldivenli poz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti logosunun bulunduğu boks eldivenleriyle poz verdi.

Boksör Avni Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yıldırım'ın Bahçeli'nin ofisine yaptığı ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulundu. Ziyaret sırasında Bahçeli, Yıldırım ve Yönter'in çektirdiği fotoğraf dikkat çekti.

Yıldırım söz konusu fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı,Türk’ün bilge lideri,evladı olmaktan şeref duyduğum sayın Dr. Devlet Bahçeli büyüğümüzü, MHP Genel Başkan Yardımcısı kıymetli başkanım sayın Dr. İzzet Ulvi Yönter ile birlikte ziyaret edip son maçta kazandığım kemerimi kendisine takdim edip,elini öpüp hayır dualarını aldım.Allah başımızdan eksik etmesin."

