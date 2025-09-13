BIST 10.372
Sergen Yalçın'ın sözleri gündem oldu: Bir ayda ligin yıldızı yaparım!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir 71'nci dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar 74'te El-Bilal Toure ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Cengiz Ünder sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon bir programda Fenerbahçeli milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili sarf ettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli teknik adamın, “Cengiz Ünder gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım!” sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

