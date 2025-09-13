BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Kazakistan'dan Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Kazak rakibi Feruza Kazakova ile karşı karşıya geldi. Çakıroğlu, rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi.

"İYİ BİR MAÇTI, ALTINI ALIP GİTMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, "İyi bir maçtı bizim için. Yarın inşallah Büşra ile birlikte altını alıp buradan gideceğiz" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTANLI RAKİBİNİ YENEREK BURAYA GELMİŞTİ

Dünya Şampiyonası'nda 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat'ı ile karşı karşıya gelmişti. 

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu, maçı kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

