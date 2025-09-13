BIST 10.372
Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5'nci haftasında Samsunspor, Antalyaspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor'un gollerini 21'de Soner Dikmen ve 46'da Cikiya kaydetti.

Samsunspor'un tek golü 51'de Holse'den geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9'a yükseltti. Samsunspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

