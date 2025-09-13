Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un gollerini 21'de Soner Dikmen ve 46'da Cikiya kaydetti.
Samsunspor'un tek golü 51'de Holse'den geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9'a yükseltti. Samsunspor ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.