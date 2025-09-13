BIST 10.372
Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı

Fatih Karagümrük, 2 yeni transeri resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
