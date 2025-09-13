BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
HABER /  SPOR

Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale kaldı.

Abone ol

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, yarı finalde Avustralya'dan Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunla 4-1 mağlup eden Büşra, dünya şampiyonasında üst üste ikinci kez finale çıkmayı başardı.

Yine bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya alan Büşra, bu sefer altın madalya almaya çalışacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde yarın TSİ 13.30'da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Büşra'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli sporcuyu İngiltere'de yalnız bırakmadı ve Büşra'nın altın madalyayı da alacağına inandığını söyledi.

Yerlikaya, Türk sporunun her yerde büyük başarılar kazandığı bir dönem yaşadıklarını anlatarak, "İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Voleybolla başladık basketbolla devam ediyoruz. Boksta da inşallah yarın bir zafere imza atacağız." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Büşra'ya çok güvendiklerini belirterek, "Kızımız altın madalyayı alacak, bize sözü var. Ülkemizi gururlandırmaya devam edecek." diye konuştu.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren milli sporcu Büşra Işıldar ise, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan terörsüz Türkiye açıklaması
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Kütahya'da kontrol yapan jandarma uzman çavuş şehit oldu!
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, Tunceli'deki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
'Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e ağız dolusu hakaret!
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
İmamoğlu'nun duruşması olay oldu Cumhurbaşkanı başdanışmanı Saral 'böyle bir rezillik görmedim' dedi
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Hakkari Yüksekova'da kepçe operatörünün feci ölümü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
QNB Türkiye, sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır taahhüdünü paylaştı
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Bursa'da yolcu otobüsü tırdaki gemi çapasına çarptı!
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
Antalya'da bir kişi boşandığı eşini boğarak öldürdü
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı
ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı