ABD Savunma Bakanlığı, Kirk’ün ölümünü kutlayan çalışanlarını uyardı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini kutlayan sivil ve askeri Bakanlık personelinin takip edildiğini, gerekenin yapılacağını belirtti.

Abone ol

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kirk'ün öldürülmesini kutlayan ya da alaya alan sivil ve askeri Bakanlık personelinin yakından takip edildiğini ifade eden Hegseth, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakan Hegseth, bu tip eylemlerde bulunan personele ilişkin gerekenin derhal yapılacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki göçmenlere, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini öven paylaşımlarda bulunmamaları, aksi durumda yasal tedbirlerle karşılaşacakları uyarısında bulunmuştu.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump’a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'i "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı bir kişi gözaltına alınmıştı.