Tunceli'de 3 proje ile 519 milyon liralık dev tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu’nun resmi açılışlarını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “Projelerimizle yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli’nin büyüleyici doğasının korunmasına katkı sağladık” dedi.f

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli’de toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu’nun resmi açılışlarını gerçekleştirdi.

Tunceli’nin, el değmemiş doğası, Munzur ve Pülümür çaylarının hayat verdiği vadileri, Keban Baraj Gölü’nün büyüleyici maviliği ve dağlarının görkemiyle adeta bir doğa ve kültür hazinesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tarihi ve doğal zenginlikleriyle Anadolu’nun en özel köşelerinden biri olan Tunceli, doğu ile batı arasında bir köprü, kültürlerin buluşma noktasıdır. Her bir ilçesi, bu eşsiz coğrafyanın farklı bir yönünü gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.

Tunceli’nin Ulaşım ve Haberleşme Altyapısına Yaklaşık 20 Milyar Lira Yatırım

Bakan Uraloğlu, terörün gölgesinin kalkmasıyla birlikte de Tunceli’nin, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüştüğünü belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Munzur Vadisi’nin uluslararası standartlardaki rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri’nin çağlayan suları, Keban Baraj Gölü’nün maviliği, sakinliği ve görsel ihtişamı huzur arayanları kendine çekiyor. Özetle bu doğal ve kültürel zenginlikleriyle Tunceli, her geçen gün turizmde yeni bir çığır açıyor, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Bizler de bu potansiyelin farkındayız elbette Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Tunceli’nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini artırmak için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz.”

Son 23 yılda Tunceli’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 20 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu 58 kilometre BSK kaplamalı yol ile konforlu bir hizmet sunuyoruz.” dedi.

“Murat Nehri Geçişini, 472 Metre Uzunluğundaki Singeç Köprüsü’yle Sağladık”

Bakan Uraloğlu, Tunceli Şehir Geçişi, Elazığ - Bingöl Ayrımı- Tunceli Yolu, Çemişgezek Geçişi ve Pertek Çevre Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladıklarını hatırlatarak “Bugün de Tunceli’ye üç büyük müjdeyle geldik: Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve (Çemişgezek-Feribot İskelesi) Ayrım-(Hozat-Pertek) Ayrım İl Yolu’nun açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesinde, 40 kilometrelik mevcut yolu 6 kilometre kısaltarak 34 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında yeniden inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü’yle sağladık. Bildiğiniz üzere 1937’de hizmete giren ilk Singeç Köprüsü, 1974’te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968’de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı. Şimdi ise üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik, geçiş süresini dörtte bire düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, mevcut 6-7 metrelik yol platformunu 10 metreye genişlettiklerini, yatay ve düşey standartları artırarak duruş ve görüş mesafelerini iyileştirdiklerini de dile getirdi. Uraloğlu, “Bu projeyle Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki trafik güvenliğini ve seyahat konforunu artırdık. Böylece bu güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini yarı yarıya 25 dakikaya indirdik.” bilgisini paylaştı.

Pertek-Tunceli İl Yolu ile 60 Dakikalık Seyahat Süresi 35 Dakikaya İndi

Şehrin kuzey-güney aksında stratejik bir güzergâh olarak modernize ettikleri Pertek-Tunceli İl Yolu’nun Tunceli’yi Pertek üzerinden Elazığ’a bağlaması bakımından çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı’ndan başlayan 44,2 kilometrelik bu yolu, 7,4 kilometresi 2x2 şeritli bölünmüş yol, 36,8 kilometresi tek yol standardında, tırmanma şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamayla inşa ettik. Yolu, Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu’na köprülü kavşakla bağladık. Dalgalı ve dağlık arazi yapısına rağmen, yatay ve düşey standartları yükselttik, platform genişliğini ve görüş mesafesini artırdık. Keban Baraj Gölü geçişini feribotla sağlayan bu yolumuz, Elazığ-Kovancılar-Tunceli güzergâhına göre 60 kilometre daha kısa bir alternatif sunuyor. Özellikle ağır taşıt trafiğinin tercih ettiği bu güzergâhta, yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer illerle erişimini kolaylaştırdık, can ve mal güvenliğini artırdık. Çetin kış şartlarında 7/24 hizmet verecek bu yolla, doğa ve kültür turizmini destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağladık. Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik.”

(Çemişgezek-Feribot İskelesi) Ayrımı -(Hozat-Pertek) Ayrımı İl Yolu ile Seyahat Süresi 20 Dakikaya Düştü

Açılışını gerçekleştirdikleri bir diğer proje olan (Çemişgezek-Feribot İskelesi) Ayrımı -(Hozat-Pertek) Ayrımı İl Yolunu da 23,7 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardında inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Pertek-Hozat-Çemişgezek Ayrım Kavşağı’ndan başlayan bu yolumuz, Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzanıyor. Bu projemizle yatay ve düşey standartları yükselterek görüş mesafesini artırdık, güvenli bir seyahat imkânı sunduk. Mevcut 27 kilometrelik yolu 3,3 kilometre kısalttık ve 41 dakikalık seyahat süresini 20 dakikaya indirdik. Hiç şüphesiz bu yolumuz da bölgenin ekonomik canlılığını, kültürel bütünleşmesini ve turizm potansiyelini güçlendirecektir.” diye konuştu.

519 Milyon Liralık Dev Tasarruf

Bu üç stratejik projeyle, Tunceli’nin ulaşım altyapısının önemli bir bölümünü çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Doğa ve kültür turizminin can damarlarını güçlendirerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesine güçlü bir ivme kazandırdık. Bu projelerimizle toplamda, zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarruf sağlarken, karbon emisyonlarını 3 bin 750 ton azaltarak Tunceli’nin büyüleyici doğasının korunmasına katkı sağladık. Böylece, sürdürülebilir bir doğa turizmi vizyonuyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir Tunceli mirası bırakma yolunda da kararlı bir adım attık. Kimsenin şüphesi olmasın Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Tunceli’nin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle Tunceli’yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız.”