Flash Haber TV satışa çıkarıldı: İhale tarihi ve muhammen bedel belli oldu

TMSF, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'yi satışa çıkardı. Satışın kapalı zarf, açık artırma usulleriyle gerçekleştirileceği ve muhammen bedelin 84 milyon TL olduğu açıklandı.

Flash Haber TV’nin ilgili satış ilanı, TMSF tarafından resmi olarak duyuruldu.

İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle 17 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleştirileceği belirtildi. Satışa çıkarılan varlıkların muhammen bedeli 84 milyon TL olarak açıklandı.

 8.4 MİLYON TL TEMİNAT
İhaleye katılmak isteyen şirketlerin ise 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği hatırlatıldı.

Muhammen bedel; en yalın haliyle “tahmin edilen” ya da “oranlanan” anlamlarına geliyor. Bu terim; ihale yolu ile satışı planlanan bir taşınmaz ya da taşınır malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değerini ifade ediyor.

