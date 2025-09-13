Nuri Şahin'in yeni adresi resmen belli oldu

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile anlaştığını duyurdu. RAMS Başakşehir tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir"

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Nuri Şahin en son Dortmund'u yönetti

Borussia Dortmund’da uzun yıllar futbolcu olarak forma giyen Nuri Şahin, 2024 yılında sarı-siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine getirildi.

Jürgen Klopp sonrası dönemde farklı teknik adamlarla istikrar arayan Dortmund yönetimi, genç çalıştırıcıya güvenerek takımı emanet etti.

Göreve geldiği ilk dönemde Bundesliga’da iyi sonuçlar alan ve takımı Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara taşıyan Şahin, oyun anlayışıyla taraftarların desteğini kazandı.

Ancak 2025 yazında yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları ve istikrarsız sonuçlar sonrasında yollar ayrıldı.

Böylece Nuri Şahin’in Dortmund’daki teknik direktörlük serüveni yaklaşık bir buçuk sezon sürerken, kulüp tarihine futbolcu ve teknik adam kimliğiyle damga vuran isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.

36 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlüğe Antalyaspor'da adım atmıştı. Şahin 2021-2023 yıllarında Antalyaspor'un başında yer almıştı.